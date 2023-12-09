ГОСУДАРСТВЕННИК Добрый вечер, Империя - вот вы уже ржете, а я совершенно серьезен. Именно эту версию продвигают по телеканалам Израиля, словно у парней там своих проблем мало.
Раиси приказал Путину избираться на пятый срок
Комментарии
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SECSTIY KWINT
Одного хочу чтобы политика была не хуже чем в Китае,где с подобными сволотами давно разобрались самыми действующими мерами.Либералы в этой очереди первые в России,ибо они и есть наши враги,они и есть те кто губил и губит Россию до сих пор.Осталось чуть больше трёх месяцев,и если уничтожение их не начнётся,продолжится уничтожение России,и выбор будет за народом,какой узнает не только Россия но и весь мир.
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13 час.
Nikolay Zakharov
Только народ может решить проблемы России,но либероиды у власти всеми путями затягивают петлю на шее России,чем скорее Путин осознает,что они не друзья ему, а враги,тем лучше.
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12 час.
Maxim Yushkin
👍 Дык они уже на Запад "лыжи смазали", кто побогаче. А кто победнее (или пожаднее)- те здесь затихарились и не отсвечивают... 😃
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9 час.
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