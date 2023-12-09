SECSTIY KWINT

Одного хочу чтобы политика была не хуже чем в Китае,где с подобными сволотами давно разобрались самыми действующими мерами.Либералы в этой очереди первые в России,ибо они и есть наши враги,они и есть те кто губил и губит Россию до сих пор.Осталось чуть больше трёх месяцев,и если уничтожение их не начнётся,продолжится уничтожение России,и выбор будет за народом,какой узнает не только Россия но и весь мир.