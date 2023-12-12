"Известия": правительство одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц

Правительство приняло решение об обнулении импортных пошлин на яйца. Об этом рассказал газете "Известия" источник, участвующий в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на эту продукцию.
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