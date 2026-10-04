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Царьград

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В Новосибирске ищут самокатчика, сбившего 14-летнюю девочку

В Новосибирске ищут самокатчика, сбившего 14-летнюю девочку

В Новосибирске полиция разыскивает мужчину, который 4 октября на тротуаре у дома №220 по Красному проспекту сбил 14-летнюю школьницу, после чего девочку госпитализировали.

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