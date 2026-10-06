Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Фотограф показала женщин до и после родов и заметила в их взглядах то, что сложно объяснить

Фотограф показала женщин до и после родов и заметила в их взглядах то, что сложно объяснить

Что происходит с женщиной после рождения ребенка? Обычно, когда говорят о переменах, связанных с материнством, вспоминают изменения фигуры, недосып и новый распорядок дня.

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