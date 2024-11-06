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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 4-го тура, «Интер» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Ман Сити» – 10-й, «Бавария» – 17-я, «Реал» – 18-й, «ПСЖ» – в зоне вылета

«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 4-го тура, «Интер» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Ман Сити» – 10-й, «Бавария» – 17-я, «Реал» – 18-й, «ПСЖ» – в зоне вылета

Только команда Арне Слота набрала 12 очков из 12 возможных в рамках общего этапа. В топ-5 входят «Спортинг», «Монако», «Брест» и «Интер», набравшие по 10 очков.

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