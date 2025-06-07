Военнослужащие группировки «Запад» уничтожили голландский БТР YPR-765 ВСУ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Артиллерийский расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» и оператор ударного FPV-дрона группировки войск «Запад» уничтожили нидерландский бронетранспортер YPR-765 ВСУ.
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