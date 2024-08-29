Знала, что ей осталось жить уже совсем недолго: стала известна подлинная причина смерти королевы Елизаветы

Священник рассказал о своем последнем разговоре с королевой. Выяснилась подлинная причина смерти IIЕлизаветы II LEGION-MEDIAВ официальном свидетельстве о кончине королевыЕлизаветы, ушедшей из жизни осенью позапрошлого года, в качестве причины ухода из жизни была указана «смерть от старости».
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