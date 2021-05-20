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Когда я ем: 10 самарских заведений с бизнес-ланчами и комбо-предложениями

Когда я ем: 10 самарских заведений с бизнес-ланчами и комбо-предложениями

Носить еду с собой на работу — еще не моветон, но уже изрядно надоело. Гораздо удобнее зайти в заведение, где блюда из обеденного предложения приготовят за несколько минут — можно попробовать разные кухни, при этом никакой мороки и ожидания.

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