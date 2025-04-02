«Стыдно рожать бесплатно, по ОМС, все подруги заключали контракт на роды!» – чуть не плачет Соня— …Ну просто это глупо, я считаю: платить за то, что положено тебе и так, – говорит жене тридцатичетырехлетний Дмитрий.
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