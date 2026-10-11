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Атака беспилотников на дата-центр «Яндекса» во Владимире привела к сбоям в работе сервисов в России и за рубежом

Атака беспилотников на дата-центр «Яндекса» во Владимире привела к сбоям в работе сервисов в России и за рубежом

Центр обработки данных (ЦОД) «Яндекса» во Владимире подвергся атаке беспилотников.Центр обработки данных (ЦОД) «Яндекса» во Владимире подвергся атаке беспилотников, после чего его работу полностью остановили.

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