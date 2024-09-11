Воздушно-десантные войска Турции и их стрелковое оружие

9 августа 2024 года на Военном обозрении вышла публикация Турецкий воздушный десант: история и современность, в которой авторы, коснувшись ряда вопросов, не относящихся к теме, не сочли нужным рассказать о технике и вооружении турецких десантников, ограничившись общими фразами и допустив ряд неточностей, касающихся структуры десантных подразделений.