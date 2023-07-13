Военное обозрение

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Депутат Госдумы Гурулёв опубликовал обращение отстранённого от командования 58-й армией генерала Попова

Депутат Госдумы Гурулёв опубликовал обращение отстранённого от командования 58-й армией генерала Попова

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв опубликовал в своём ТГ-канале обращение 58-й общевойсковой армией ВС РФ Ивана Попова.

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