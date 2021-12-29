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Советы психологов: Как не впасть в депрессию тем, кто работает в новогоднюю ночь

Советы психологов: Как не впасть в депрессию тем, кто работает в новогоднюю ночь

Как эффективнее подготовить себя к работе в новогоднюю ночь – эмоционально и физически, как миновать ощущение "упущенной жизни" и забыть про примету "как Новый год встретишь, так его и проведешь", рассказали опрошенные РИА Новости психологи.

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