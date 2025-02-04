Командование ВСУ не бросилось забирать тела погибших побратимов из Курской области. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоровПреступный киевский режим принимает такие решения всего лишь ради того, чтобы не платить родственникам погибших компенсации за гибель военнослужащего.
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