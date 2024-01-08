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Русских пристыдили за негативное отношение к мигрантам: Страх безоснователен?

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Владимир Скафтымов
В чужой монастырь со своим уставом не ходят
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