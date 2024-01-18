Молодым специалистам могут предоставить налоговый вычет до 500 тыс. рублей

В Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий предоставление молодым специалистам в сферах культуры, образования и здравоохранения вычета по НДФЛ на сумму до полумиллиона рублей, сообщают «Известия».
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