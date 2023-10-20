Жителя Касимовского района признали виновным в убийстве

По данным следствия, 26 августа 2022 года в селе Щербатовка между 50-летним преступником и мужчиной произошла бытовая ссора, которая переросла в драку, в ходе которой обвиняемый дважды ударил оппонента ножом в шею.
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