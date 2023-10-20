62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

155 подписчиков

Жителя Касимовского района признали виновным в убийстве

По данным следствия, 26 августа 2022 года в селе Щербатовка между 50-летним преступником и мужчиной произошла бытовая ссора, которая переросла в драку, в ходе которой обвиняемый дважды ударил оппонента ножом в шею.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх