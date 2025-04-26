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В Лондоне, где проживают миллионы мигрантов из Южной Азии, начались митинги индийцев и пакистанцев против друг друга

В Лондоне, где проживают миллионы мигрантов из Южной Азии, начались митинги индийцев и пакистанцев против друг друга

Исторически Индия, Пакистан и Бангладеш были одним государством - колонией Британии. с середины XIX до середины XX века территория этих стран входила в Британскую империю под юрисдикцией Ост-Индской Британской компании.

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