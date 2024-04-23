Медведчук: чем больше Запад влезает в войну, тем больше потеряет

Лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в статье для РИА Новости, что Россия всегда побеждала в конфликтах, потому что никогда не стремилась к обогащению, не хотела навязать свою культуру.