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Газета.ру

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Медведчук: чем больше Запад влезает в войну, тем больше потеряет

Медведчук: чем больше Запад влезает в войну, тем больше потеряет

Лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил в статье для РИА Новости, что Россия всегда побеждала в конфликтах, потому что никогда не стремилась к обогащению, не хотела навязать свою культуру.

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