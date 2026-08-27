КПД выше 30% и отработанная технология: найден путь к массовому производству тандемных солнечных панелей

Слой хлорида цезия толщиной в несколько нанометров решил проблему неравномерного роста перовскита Исследователи из Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца (Helmholtz-Zentrum Berlin, HZB) нашли способ улучшить перовскит-кремниевые тандемные солнечные элементы и одновременно упростить их производство.