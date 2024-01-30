За прошедшие дежурные сутки в регионе зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим

В дежурную часть ОБ ДПС Госавтоинспекции Ивановской области в 16-08 из травпункта г. Иваново поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 42-летняя женщина, которая пояснила, что травмы получила в результате ДТП.