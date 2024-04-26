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The Hill: Республиканцы призывают Украину больше не ждать помощи от США

The Hill: Республиканцы призывают Украину больше не ждать помощи от США

Издание The Hill информировало об обещании Конгресса США больше не помогать Украине. Отмечается, что пакет в почти 61 миллиард долларов удалось принять лишь благодаря активным действиям лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла.

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