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Царьград

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Путин похвалил Собянина за образцовую организацию московских школ

Путин похвалил Собянина за образцовую организацию московских школ

Президент России Владимир Путин выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за его вклад в развитие школьного образования.

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