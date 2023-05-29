Каких веществ не должно быть в детской косметике

Дети не меньше взрослых нуждаются в косметических средствах, при этом детская косметика должна отвечать особым требованиям фото: Pinterest Читайте также Гигиена девочек: долой влажные салфетки и жидкое мыло Мы, конечно, не про тушь или румяна.
Дети не меньше взрослых нуждаются в косметических средствах, при этом детская косметика должна отвечать особым требованиям фото: Pinterest Читайте также Гигиена девочек: долой влажные салфетки и жидкое мыло Мы, конечно, не про тушь или румяна.
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