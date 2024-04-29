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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Вещий сон

Вещий сон

Антонина Степановна сладко спала. Во сне она большой ложкой ела ароматный сладкий мёд под яркими солнечными лучами на берегу лазурного моря, а рядом ласково обнимал её колени домашний любимец – полосатый кот Василий II.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Точно, вещий сон был у Антонины Степановны, спасла двух брошенных пьяницами щенка белку и кошечку Стрелку!!!!
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11 час.
Элеонора Коган
А мальчика Васеньку она найдёт непременно. Спасибо вам, Светлана!!!!!
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11 час.

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