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Трюдо призвали уйти в отставку после аплодисментов эсэсовцу Хунки

Трюдо призвали уйти в отставку после аплодисментов эсэсовцу Хунки

Patrick Doyle/The Canadian Press Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обязан покинуть свой пост после того, как официальные документы подтвердили, что он лично пригласил на заседание канадского парламента бывшего члена СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунка).

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