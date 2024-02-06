Трюдо призвали уйти в отставку после аплодисментов эсэсовцу Хунки

Patrick Doyle/The Canadian Press Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обязан покинуть свой пост после того, как официальные документы подтвердили, что он лично пригласил на заседание канадского парламента бывшего члена СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунка).