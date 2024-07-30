Пиво с кровью. Чехия создаст добровольческий легион и погонит его на Россию

Пиво с кровью.Вчера 1,2K прочитали Министр обороны Чехии в интервью телеканалу СТ24 сообщила, что правительством республики рассматривается вопрос о создании добровольческого легиона для отправки его на Украину.
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