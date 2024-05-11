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Молдавский политолог: Совместные учения Молдавии с НАТО нарушают ее нейтральный статус

Молдавский политолог: Совместные учения Молдавии с НАТО нарушают ее нейтральный статус

Нынешнее руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводит политику, которая ведёт к отдалению страны от России и сближению с НАТО и ЕС.

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