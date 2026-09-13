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ИА Регнум

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Ушаков: Россия не ужесточала позицию по украинскому урегулированию

Ушаков: Россия не ужесточала позицию по украинскому урегулированию

Россия не ужесточала позицию по украинскому урегулированию, все требования прежние. Об этом 13 сентября сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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