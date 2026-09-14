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Царьград

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Депутат Гринев поздравил Кубань с 89-летием и оценил ее развитие

Депутат Гринев поздравил Кубань с 89-летием и оценил ее развитие

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Станислав Гринев опубликовал 13 сентября в социальных сетях поздравление по случаю 89-летия региона.

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