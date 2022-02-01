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Профессор МГИМО: «Турция разговаривает с Россией с позиции силы»

Профессор МГИМО: «Турция разговаривает с Россией с позиции силы»

Чем обусловлена активность турецкого президента Реджепа Эрдогана на украинском направлении? Воспользуется ли Турция обострением между Западом и Россией ради окончательного решения курдского вопроса? Чей военный флот доминирует в Черном море.

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