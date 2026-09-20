Канцелярия президента Польши назвала ложью слова Туска о докладе ЦРУ

Опровержение слов премьер-министра о получении секретного доклада ЦРУ опубликовал руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач, 19 сентября сообщает Kresy.
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