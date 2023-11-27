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Как приготовить новогоднее печенье: пошаговый рецепт

Как приготовить новогоднее печенье: пошаговый рецепт

Пора создавать новогоднее настроение! фото: Shutterstock/Fotodom.ruРецептов новогоднего печенья существует так много, что при желании можно было бы печь его каждый день на протяжении всего года, и ни разу не испечь одно и тоже! С имбирем, корицей, с шоколадной крошкой, с джемом и варенье — каждый может подобрать для себя вариант, когда прочно будет ассоциироваться у него с Новым годом.

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