Собянин рассказал о создании в Москве инновационной медицинской инфраструктуры

Обновленные отделения разных направленностей скоро начнут работу Для повышения качества медпомощи в клиниках создаются более комфортные условия для посетителей, обновляется необходимое оборудование, внедряются инновационные решения, напомнил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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