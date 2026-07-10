Калуга — невидимый космический щит России: как рождаются технологии, опережающие время

Когда я слышу слово «космос», перед глазами встают не только стартующие ракеты или мерцающие звезды. Я вижу цеха, где пахнет металлом и нагретым композитом, слышу гул испытательных стендов и тихий, сосредоточенный голос инженера, объясняющего, почему именно эта конкретная панель выдержит перепад в три сотни градусов.