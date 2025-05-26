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Генерал Гурулёв предупредил всех в России о готовящемся вторжении: "Я доходчиво объяснил?"

Генерал Гурулёв предупредил всех в России о готовящемся вторжении: "Я доходчиво объяснил?"

Генерал Андрей Гурулёв предупредил всех в России о готовящемся вторжении Европы: "Я доходчиво объяснил?" По его мнению, сорвать наступление противников можно единственным способом: "Только страх заставит их не воевать с нами".

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