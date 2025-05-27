ФАС выявила картель при благоустройстве в Подмосковье в рамках нацпроекта

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора между двумя компаниями при проведении торгов по благоустройству зоны отдыха «Южное озеро» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
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