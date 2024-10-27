Партия "Единая Россия" проверяет ход строительства школы в селе Герга

Сотрудники "Единой России" провели инспекцию нового здания школы на 300 мест в селе Герга. На данный момент внутри здания ведутся отделочные работы, благоустройство территории, земляные работы по выравниванию поверхности и укладке тротуарной плитки.
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