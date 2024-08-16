Депутат бундестага Вагенкнехт назвала "харакири" новое соглашение по бюджету ФРГ

Global Look Press/Thomas Trutschel/Photothek Media Lab Депутат бундестага, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт жестко раскритиковала правящую в ФРГ коалицию "светофор".
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