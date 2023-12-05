РИАН: Артиллеристы ВСУ убили 25 сослуживцев, пожелавших сдаться в плен

Больше двух десятков солдат ВСУ полегли под "своим" артиллерийским огнем при попытке сдаться.Группу из 25 военнослужащих ВСУ накрыли артогнем свои же сослуживцы в тот момент, когда они приняли решение сохранить свои жизни и сдаться в плен.