От дегустации до закона: как «Винная карта России» переписывает винный рынок страны Юлия СоколоваВ России стремительно меняется отношение к отечественному вину — от скепсиса и иронии к уважению и признанию.
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