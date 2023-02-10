Член британского парламента указал на последствия истощения боеприпасов армии

Руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что в случае войны Вооруженные силы Великобритании смогут продержаться пять дней, так как военные запасы страны критически истощены, сообщил он Financial Times 10 февраля.
Руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что в случае войны Вооруженные силы Великобритании смогут продержаться пять дней, так как военные запасы страны критически истощены, сообщил он Financial Times 10 февраля.
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