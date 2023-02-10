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Член британского парламента указал на последствия истощения боеприпасов армии

Член британского парламента указал на последствия истощения боеприпасов армии

Руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что в случае войны Вооруженные силы Великобритании смогут продержаться пять дней, так как военные запасы страны критически истощены, сообщил он Financial Times 10 февраля.

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