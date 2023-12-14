«Сколько еще денег мы вольём в эту черную дыру?»: В ЕС сомневаются в целесообразности поддержки Украины

Западные спонсоры Украины все чаще, особенно в неформальной обстановке, заявляют не только об усталости от поддержки Украины, но и дальнейшей бесперспективности оказания военно-финансовой помощи киевскому режиму.
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