FPV-дрон "Князь Вандал" в 2025 году могут полностью сделать российским

Специалисты в 2025 году осуществят полное импортозамещение компонентов оптоволоконного FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский", рассказал генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" Алексей Чадаев.
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