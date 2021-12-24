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Глава САП Украины будет непременно избран — председатель комиссии

Глава САП Украины будет непременно избран — председатель комиссии

Конкурсная комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины должна провести независимый и прозрачный отбор кандтидатов, заявила 23 декабря председатель комиссии Екатерина Коваль, сообщает Interfax-Украина.

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