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Ураган на севере области оставил без света сотни домов

Ураган на севере области оставил без света сотни домов

В Свердловской области снова разгул стихии – на этот раз на севере региона. В Новолялинском районе пронесся ураган, из-за которого было нарушено электроснабжение в Лобве, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

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