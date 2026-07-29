Ураган на севере области оставил без света сотни домов

В Свердловской области снова разгул стихии – на этот раз на севере региона. В Новолялинском районе пронесся ураган, из-за которого было нарушено электроснабжение в Лобве, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
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