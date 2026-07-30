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Царьград

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Эбола в ДРК: ВОЗ признала вспышку угрозой международной безопасности

Эбола в ДРК: ВОЗ признала вспышку угрозой международной безопасности

В Демократической Республике Конго число жертв лихорадки Эбола превысило 1,5 тысячи. ВОЗ 17 мая признала эпидемию в Конго и Уганде чрезвычайной, определив риск регионального распространения вируса как высокий.

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