Эбола в ДРК: ВОЗ признала вспышку угрозой международной безопасности

В Демократической Республике Конго число жертв лихорадки Эбола превысило 1,5 тысячи. ВОЗ 17 мая признала эпидемию в Конго и Уганде чрезвычайной, определив риск регионального распространения вируса как высокий.
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