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Царьград

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Онищенко объяснил, что не так со "страшным вирусом", заставляющим "кашлять кровью"

Онищенко объяснил, что не так со "страшным вирусом", заставляющим "кашлять кровью"

Геннадий Онищенко, врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук, ответил на вопросы журналиста по поводу циркулирующих слухов о "новой болезни", одним из признаков которой называют кашель с кровью.

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