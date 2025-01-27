Роман Черемухин: Чуть помедленнее, реформа МСУ, чуть помедленнее

Февраль должен открыть новую страницу в истории законопроекта о местном самоуправлении. Именно на второй месяц этого года профильный комитет Госдумы запланировал рассмотрение поправок ко второму чтению документа.
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