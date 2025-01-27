РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

985 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    В Кирове на Вятке зимний дождь! С крыши капает! А это Северо-Восток Европейской части России!В Петербурге буде...
  • Вячеслав Коркин
    Жалко конечно футбол. Ну что есть то естьСпорт, который пр...
  • Сергей Иванов
    На ком попало женился три раза.Юрий Антонов окру...

Роман Черемухин: Чуть помедленнее, реформа МСУ, чуть помедленнее

Роман Черемухин: Чуть помедленнее, реформа МСУ, чуть помедленнее

Февраль должен открыть новую страницу в истории законопроекта о местном самоуправлении. Именно на второй месяц этого года профильный комитет Госдумы запланировал рассмотрение поправок ко второму чтению документа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх