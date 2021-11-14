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Москва и Анкара ведут переговоры об участии России в создании турецкого истребителя

Москва и Анкара ведут переговоры об участии России в создании турецкого истребителя

Москва ведет переговоры с Анкарой о помощи в создании турецкого истребителя пятого поколения. Об этом сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.

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