Москва и Анкара ведут переговоры об участии России в создании турецкого истребителя

Москва ведет переговоры с Анкарой о помощи в создании турецкого истребителя пятого поколения. Об этом сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.